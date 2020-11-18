Осень

Где живут трамваи...



В субботу у нас появилась возможность отправится в гости к... трамваям, в Салтовское депо - самое большое трамвайное депо Восточной Европы.

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Осень

Про "Женщину в песках" и не только...

Наконец-то, я дошла до мурала "Женщина в песках", сделанного в технике аппликации. Авторы работы харьковские художники-монументалисты Алексей Постульга, Алексей Филиппов и Денис Стадник.


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Осень

Тропой маячника к Воронцовскому маяку.

Продолжаю рассказ о нашем осеннем отдыхе этого года.

"Если есть на свете что-либо надежное, так это свет маяка.
В мире есть абсолютные вещи: морские течения и времена года.
И то, что по утрам восходит солнце. И то, что маяки светят."
Туве Янсон



В предыдущем посте про осенний отпуск этого года я рассказывала о том, какую милую свинку подсунул нам наш президент. Но нам все-таки повезло. Большая часть людей в нашей группе была одесситами. И им предложили экскурсию в середине октября. А вот гостей города было мало: человек 5-8. Нас организаторы присоединили к группе, которая должна была идти на маяк на следующий день. Конечно, группа получилась очень большая, что было не всегда удобно, и некоторые местечки мне не удалось нормально заснять. Но лучше все-таки так, чем никак. А то когда мы еще в Одессу выберемся! К тому же сейчас в порту строят новый мол, и через пару лет ощущения при посещении маяка будут совсем другими.



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Осень

Животные в искусстве

В АВЭКе чудесная выставка "Звериный стиль" (Образы животных в мировой культуре) сейчас идет. Причем в ней собраны работы нескольких тысячелетий от изделий трипольской культуры до работ современных мастеров. Вот несколько фотографий, сделанных на этой выставке.



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Замечательная выставка! Если будет время и возможность обязательно загляните!
Осень

Медведь-матрос

                            Узбекистан. Отдаленный аул. Лавка игрушек.
                            На полке стоит игрушка — ЗЕБРА.
                            На ценнике написано: "ИШАК - МАТРОС"... !
                                      Анекдот