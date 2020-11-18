"Если есть на свете что-либо надежное, так это свет маяка.

В мире есть абсолютные вещи: морские течения и времена года.

И то, что по утрам восходит солнце. И то, что маяки светят."

Туве Янсон

Продолжаю рассказ о нашем осеннем отдыхе этого года. предыдущем посте про осенний отпуск этого года я рассказывала о том, какую милую свинку подсунул нам наш президент. Но нам все-таки повезло. Большая часть людей в нашей группе была одесситами. И им предложили экскурсию в середине октября. А вот гостей города было мало: человек 5-8. Нас организаторы присоединили к группе, которая должна была идти на маяк на следующий день. Конечно, группа получилась очень большая, что было не всегда удобно, и некоторые местечки мне не удалось нормально заснять. Но лучше все-таки так, чем никак. А то когда мы еще в Одессу выберемся! К тому же сейчас в порту строят новый мол, и через пару лет ощущения при посещении маяка будут совсем другими.